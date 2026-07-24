Asesinan a mujer de 75 años para robarle C$900 mil en Tasba Pri

La señora María Santos Monterrey Cienfuegos, de 75 años, fue brutalmente asesinada en la comunidad Sukua, ubicada a unos 10 kilómetros al norte de Sahsa, territorio Tasba Pri, en Puerto Cabezas, Caribe Norte.

Mujer de 75 años es asesinada para robarle C$900 mil en Tasba Pri

El atroz crimen fue cometido a eso de las nueve de la noche de ayer jueves por sujetos desconocidos que le robaron a la infortunada unos 900 mil de córdobas que tenía guardados y que eran producto de las ventas de unas tierras.

Cazadores de noticias informaron que, doña María estaba en su casa ubicada frente a la iglesia de los Menonitas, cuando los delincuentes llegaron para matarla y robarle.

Pobladores dijeron que, al ir a visitarla la mañana de este viernes, la encontraron con una herida en el mentón, desnuda, amarrada con las manos hacia atrás y asfixiada con una almohada.

La infortunada señora habitaba en la vivienda con un hijo que es sordo mudo, quien no supo explicar o no se dio cuenta de lo sucedido.

Un equipo de criminalística de la Policía, acompañados por un médico forense, se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones con el objetivo de tratar de identificar, localizar y capturar a los asesinos.

