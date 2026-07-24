Capturan a dos sospechosos por muerte de Colochito en Managua

Autoridades de la Policía Nacional mediante un operativo relámpago realizado la tarde de este viernes, logró la ubicación y captura de dos sujetos señalados como los responsables de la muerte en accidente de tránsito, del niño Inmer Antonio Rivas López de 3 años, llamado cariñosamente, “Colochito”.

Inmer Antonio Rivas López tenía 3 años de edad

El trágico accidente ocurrió el pasado 18 de junio, en el kilómetro 11 de la carretera nueva a León, Managua. Doña Melisa Junieth López y su hijo Immer cruzaban la vía, cuando fue impactado por la moto, cuyos ocupantes huyeron sin importarle el estado del niño.

Las autoridades pudieron localizar y apresar a los involucrados, luego que un TV-Oyente que estaba en sintonía de la radio-revista en “Contacto Ya con el 6”, a través de canal 6, escuchara a doña Melisa y su esposo Inmer Rivas, agradeciendo a Tu Nueva Radio Ya, por la celebración de cumpleaños que preparamos para su niño.

Una vez que finalizó el programa, nuestro fiel oyente se comunicó a Tu Nueva Radio Ya para contactarse con la mamá del niño y decirle que conocía la identidad y paradero de los involucrados en la muerte de su hijo, y que tenía pruebas fehacientes del hecho.

Enseguida, las autoridades competentes realizaron las coordinaciones necesarias para la captura de los involucrados, y enfrenten a la justicia por el delito cometido.

Tu Nueva Radio Ya agradece a nuestra audiencia por su preferencia y mantenernos en el primer lugar, además, de permitirnos servirle a nuestro pueblo.

Es por ello que La Súper Líder del Dial se une en solidaridad con doña Melisa y su esposo Inmer, para cumplir un sueño que nació desde el corazón de un niño y que hoy se convierte en un homenaje lleno de recuerdos.

Con el corazón roto, pero fortalecidos por el amor hacia su hijo, doña Melisa y don Inmer, decidieron mantener vivo su deseo, realizar la fiesta que tanto soñó en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Sonrisas” de Nandaime, Granada, junto a otros niños.

“Nunca lo vamos a olvidar, queremos darle paz a nuestro hijo que cumpliría 4 años, el próximo 3 de octubre”, expresaron sus padres entre lágrimas, agradeciendo cada muestra de cariño y solidaridad recibida.

Tu Nueva Radio Ya será la encargada de realizar el 2 de octubre, la fiesta de cumpleaños con los gastos pagados para “Colochito”, gracias al apoyo de Distribuidora Roma, la Academia del Payaso Pipo y el chef centroamericano Carlos López.

El chef se comprometió a preparar el almuerzo para los pequeños y se hará realidad esta celebración especial para aproximadamente 100 niños del CDI “Sonrisas”.

Será una fiesta diferente, una celebración con un sentimiento profundo, tendrá pastel, piñatas, comida, golosinas y juguetes, pero sobre todo tendrá amor, recuerdos y el mensaje de que “Colochito” sigue presente en los corazones de quienes lo conocieron.

Esta será una de las celebraciones más emotivas realizadas por Tu Nueva Radio Ya, porque detrás de una sonrisa habrá una historia de dolor, pero también de esperanza y unión.