Nicaragua saluda a Cuba por el 73 aniversario del histórico 26 de Julio

Por Jonathan Morales
70

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje en saludo al 73 aniversario del histórico 26 de Julio, fecha vinculada a la epopeya del Cuartel Moncada, resaltando la memoria de Fidel Castro, la dignidad del pueblo cubano y la vigencia de la Revolución Cubana.

Texto íntegro del mensaje

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
Unida Nicaragua Triunfa

26 DE JULIO

HISTORIA, MEMORIA Y FUTURO

Al acercarse el Aniversario 73 del Histórico 26 de Julio, la Epopeya del Cuartel Moncada, y desde siempre la Visión clara y elocuente de Fidel, celebramos la Gloria y las Victorias del Pueblo de Cuba, su Heroico y Extraordinario Pueblo, que Ni Se Vende Ni Se Rinde, Jamás.

Con Fidel en su Centenario y desde estas fechas inmortales, nos unimos los Luchadores consecuentes de todos los Tiempos, seguros de que la Historia no solo absuelve, sino que glorifica a ese Gigante, Visionario, lúcido, vibrante y de inmenso y fructífero coraje.

Fidel nos representa, nos inspira, nos enorgullece y engrandece a todos !

Viva Fidel !
Viva Raúl !
Viva Cuba Victoriosa !
Viva la Revolución !

Managua, 24 de Julio, 2026

Daniel Ortega Saavedra    Rosario Murillo

#Cuba#Gobierno de Nicaragua#Ultima Hora