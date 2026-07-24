Nicaragua saluda a Cuba por el 73 aniversario del histórico 26 de Julio

El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje en saludo al 73 aniversario del histórico 26 de Julio, fecha vinculada a la epopeya del Cuartel Moncada, resaltando la memoria de Fidel Castro, la dignidad del pueblo cubano y la vigencia de la Revolución Cubana.

Texto íntegro del mensaje

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

26 DE JULIO

HISTORIA, MEMORIA Y FUTURO

Al acercarse el Aniversario 73 del Histórico 26 de Julio, la Epopeya del Cuartel Moncada, y desde siempre la Visión clara y elocuente de Fidel, celebramos la Gloria y las Victorias del Pueblo de Cuba, su Heroico y Extraordinario Pueblo, que Ni Se Vende Ni Se Rinde, Jamás.

Con Fidel en su Centenario y desde estas fechas inmortales, nos unimos los Luchadores consecuentes de todos los Tiempos, seguros de que la Historia no solo absuelve, sino que glorifica a ese Gigante, Visionario, lúcido, vibrante y de inmenso y fructífero coraje.

Fidel nos representa, nos inspira, nos enorgullece y engrandece a todos !

Viva Fidel !

Viva Raúl !

Viva Cuba Victoriosa !

Viva la Revolución !

Managua, 24 de Julio, 2026

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo