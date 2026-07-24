Nicaragua saluda a Cuba por el 73 aniversario del histórico 26 de Julio
El Gobierno de Nicaragua envió un mensaje en saludo al 73 aniversario del histórico 26 de Julio, fecha vinculada a la epopeya del Cuartel Moncada, resaltando la memoria de Fidel Castro, la dignidad del pueblo cubano y la vigencia de la Revolución Cubana.
Texto íntegro del mensaje
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
Unida Nicaragua Triunfa
26 DE JULIO
HISTORIA, MEMORIA Y FUTURO
Al acercarse el Aniversario 73 del Histórico 26 de Julio, la Epopeya del Cuartel Moncada, y desde siempre la Visión clara y elocuente de Fidel, celebramos la Gloria y las Victorias del Pueblo de Cuba, su Heroico y Extraordinario Pueblo, que Ni Se Vende Ni Se Rinde, Jamás.
Con Fidel en su Centenario y desde estas fechas inmortales, nos unimos los Luchadores consecuentes de todos los Tiempos, seguros de que la Historia no solo absuelve, sino que glorifica a ese Gigante, Visionario, lúcido, vibrante y de inmenso y fructífero coraje.
Fidel nos representa, nos inspira, nos enorgullece y engrandece a todos !
Viva Fidel !
Viva Raúl !
Viva Cuba Victoriosa !
Viva la Revolución !
Managua, 24 de Julio, 2026
Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo