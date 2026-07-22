Muere señora acuchillada por su ex pareja en Nindirí

En el hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez falleció anoche la señora Brenda Auxiliadora Baltodano Flores, de 54 años, diez días después de haber sido apuñalada por su excónyuge Rufino de Jesús Balitán Vivas, de 53 años.

Brenda Auxiliadora Baltodano Flores fue atacada por su ex

El lunes 13 de Julio, doña Brenda estaba en una banca del Parque de Nindirí, cuando llego su excónyuge e intentó convencerla de que reanudaran su relación, pero al ser rechazado la hirió con el cuchillo en el cuello, brazos y el cráneo.

Doña Brenda fue auxiliada por personas que estaban en el parque y llevada en estado grave al hospital de la ciudad de Masaya donde lamentablemente a falleció a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

La vela de doña Brenda López Baltodano se realiza en la que fuera su casa de habitación en la comarca los Brenes, en el municipio de Nindirí.

Luego de cometer la salvaje agresión, Rufino Balitán se enterró el cuchillo en el abdomen con intenciones de matarse, pero fue neutralizado y llevado a un centro asistencial donde fue curado y luego llevado a prisión.

El pasado miércoles 15 de julio, se realizó la audiencia preliminar en contra de Rufino de Jesús Balitan Vivas por el delito de Femicidio en Grado de Frustración en perjuicio de doña Brenda Altamirano Flores.

En esa vista judicial, la doctora Jenny de los Ángeles García Velásquez, Jueza de Distrito Especializado en Violencia de Masaya, programó la audiencia inicial contra Rufino para la tarde del 29 de julio por el femicidio frustrado.

Sin embargo, con el deceso de doña Brenda, la Fiscalía deberá modificar la acusación contra Rufino Balitán, alias “Come Gato” por el delito de Femicidio, lo que puede conllevar a una condena de prisión perpetua, según la ley 779.

