Irán rinde homenaje al ayatolá Seyed Ali Jamenei en Teherán

Los jefes de los tres poderes del Estado iraní, altos funcionarios y mandos de las Fuerzas Armadas rindieron homenaje al ayatolá Seyed Ali Jamenei en la Gran Mosalá de Imam Jomeini, en Teherán, donde comenzaron las ceremonias fúnebres oficiales.

Autoridades iraníes honran a Jamenei en la Gran Mosalá

Las autoridades iraníes prevén que las exequias de varios días reúnan entre 15 y 20 millones de dolientes, mientras delegaciones extranjeras llegan al país para participar en los actos de despedida.

Al complejo de oración acudieron los máximos responsables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto a otras figuras del Estado iraní.

También estuvieron presentes el presidente del Consejo del Discernimiento del Sistema, el ministro de Asuntos Exteriores, el vicepresidente para Asuntos Internacionales de la Oficina del Líder de la Revolución Islámica y el general de división Mohsen Rezai.

Entre las autoridades mencionadas figura además el vicepresidente primero Mohamad Reza Aref.

Altos mandos de las Fuerzas Armadas iraníes también llegaron a la Musalá de Teherán para rendir tributo al líder de la Revolución Islámica.

Las ceremonias públicas iniciaron después de un acto privado realizado la noche del jueves.

En esa primera despedida participaron familiares de personas que perdieron la vida en la reciente guerra, así como allegados del personal de la oficina del Líder.

Delegaciones y figuras religiosas extranjeras también acudieron a Teherán para acompañar los actos.

El reporte indica la presencia de representantes de más de 30 países, entre ellos Rusia, China, Pakistán, India, Georgia, Cuba y Nicaragua.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, llamó a la población a participar en las ceremonias fúnebres sin distinción de etnia, religión, preferencia u orientación política.

En un mensaje publicado en X, Pezeshkian pidió una movilización marcada por la unidad nacional y la fidelidad a los ideales de la República Islámica.

Las ceremonias continuarán el sábado y domingo con el cuerpo expuesto en capilla ardiente en la Gran Mosalá.

Posteriormente, el lunes se realizará una procesión fúnebre por Teherán, antes de nuevos ritos en la ciudad santa de Qom.

El recorrido continuará con ceremonias en Nayaf y Karbala, en Irak, antes de la inhumación prevista en Mashad el 9 de julio.

🎥 Altas autoridades iraníes rinden homenaje al Líder mártir de la Revolución Islámica



🔴Los jefes de los tres Poderes y el presidente del Consejo de Discernimiento del Sistema de Irán rinden homenaje al Líder mártir de la Revolución Islámica, Seyed Ali Jamenei. pic.twitter.com/NghpXprBYI — HispanTV (@Nexo_Latino) July 3, 2026