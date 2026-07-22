Tu Nueva Radio YA celebrará el cumpleaños de niño fallecido en accidente vial

El amor de una madre no termina con la muerte y a un mes del trágico accidente de tránsito que arrebató la vida del pequeño Inmer Antonio Rivas López, Tu Nueva Radio Ya decidió convertir el dolor en esperanza y hacer realidad el sueño que el niño tanto esperaba, celebrar su cumpleaños.

El próximo viernes 2 de octubre, La Súper Líder del Dial, junto a la Academia del Payaso Pipo y Distribuidora Roma, llegará hasta el Centro de Desarrollo Infantil Sonrisas, en el municipio de Nandaime, Granada, para realizar una gran fiesta en honor a la memoria del pequeño Inmer, quien el 3 de octubre habría cumplido 4 años de edad.

La historia de Inmer conmovió a toda Nicaragua el niño falleció en un trágico accidente ocurrido en el kilómetro 11 de la carretera vieja a León, el pasado 18 de junio por el conductor de una motocicleta quien sigue prófugo de la justicia cuando caminaba junto a su mamá, Melissa Julieth López Pastrana, de 33 años, quien al intentar cruzar la vía lo atropelló, provocándole lesiones que acabaron con su corta vida.

Tras conocer la historia, Tu Nueva Radio Ya supo que doña Melissa había estado ahorrando durante meses para regalarle a su hijo la fiesta de cumpleaños que tanto soñaba, una celebración con temática de Patrulla Canina.

Durante el programa Hablemos, este miércoles, Tu Nueva Radio Ya, sorprendió a Melissa Junieth con una llamada en vivo para darle una noticia que la hizo llorar de emoción, La Súper Líder del se encargará de organizar toda la fiesta que ella soñó para su hijo.

Habrá piñatas, caramelos, juguetes, decoración, música, animación y muchas sorpresas para que 100 niños del Centro de Desarrollo Infantil Sonrisas celebren la vida de Inmer con sonrisas, abrazos y amor, exactamente como él lo hubiera querido.

Para realizar este sueño contaremos con el apoyo de Distribuidora Roma y La Academia del Payaso Pipo; La única misión de doña Melissa será esperarnos el viernes 2 de octubre para rendir homenaje a la memoria de su pequeño.

La solidaridad no se hizo esperar

Al conocer esta hermosa iniciativa de La Radio del Pueblo, el reconocido chef centroamericano Carlos López se comunicó de inmediato con Tu Nueva Radio Ya para anunciar que se suma voluntariamente a esta causa preparando 150 platillos de comida, escogidos según el gusto de la mamá de Inmer, como una muestra de cariño y acompañamiento en medio del profundo dolor que enfrenta.

Durante la entrevista, Melissa abrió su corazón y confesó que estas últimas semanas han sido las más difíciles de su vida.

Entre lágrimas expresó que, en muchas ocasiones, se ha sentido culpable por la tragedia y que el vacío que dejó su hijo parece imposible de llenar.

También contó que durante varios días no había logrado soñarlo, sin embargo, la noche del martes ocurrió algo que le devolvió un poco de paz, en su sueño vio a Inmer corriendo, riendo y feliz. Su pequeño le transmitía tranquilidad, como diciéndole que estaba bien.

Para ella, ese momento fue una respuesta de Dios, una manifestación espiritual que le dio fuerzas para seguir adelante y comenzar, poco a poco, a aceptar la partida física de su amado hijo.

Este homenaje no borrará el dolor de una madre, pero sí permitirá que el cumpleaños que Inmer tanto esperaba se convierta en una jornada de amor, y solidaridad para decenas de niños.

En Tu Nueva Radio Ya creemos que el verdadero poder de la comunicación está en tender la mano cuando alguien más lo necesita. Agradecemos profundamente a la Academia del Payaso Pipo, Distribuidora Roma y al chef Carlos López que se han unido a esta noble causa.

El próximo 2 de octubre no solo celebraremos un cumpleaños celebraremos el amor eterno de una madre por su hijo y honraremos la memoria de un pequeño que seguirá viviendo para siempre en los corazones de quienes conocieron su historia.