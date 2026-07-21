Blufileño extraditado de Costa Rica a EE. UU. se declara culpable por cocaína

El nicaragüense Alexander Zacarías Herrera Hernández, de 47 años, se declaró culpable de conspiración para el tráfico internacional de cocaína, ante un tribunal federal de Estados Unidos.

El nicaragüense Alexander Zacarías Herrera Hernández, de 49 años

Alexander Herrera, originario de Bluefields, Caribe Sur de Nicaragua, durante años logró escabullir la justicia utilizando una identidad falsa en Honduras donde tenía su base de operaciones.

Según la fiscalía norteamericana el pinolero Alexander Herrera, trasladaba cargamentos de cocaína de Sudamérica hacía Centroamérica y Estados Unidos.

En el año 2024, Alexander Zacarías Herrera Hernández, fue capturado por las autoridades de Costa Rica, y luego sometido a extradición hacia Estados Unidos, que lo requerían por tráfico de droga, delito por el que se declaró culpable y está en espera de su sentencia.

