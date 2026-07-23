Nicaragua rechaza comentarios de Chile sobre sus procesos internos

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, respondió a una nota emitida por la Cancillería de Chile, cuyos comentarios calificó como injerencistas sobre los procesos políticos, jurídicos e institucionales del país.

En una comunicación oficial titulada “Nicaragua, Soberanía y Paz”, la Cancillería nicaragüense reafirmó que los Estados deben respetar los principios de No Injerencia y No Intervención, especialmente en lo relacionado con decisiones internas soberanas.

El documento señala que Nicaragua se reconoce como un país digno, libre y hermano de todos los Estados y pueblos del mundo.

La nota también defiende las cartas e instrumentos de los organismos internacionales que promueven la no intromisión en los asuntos de cada nación, dentro del marco de su legítima soberanía.

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó un saludo fraternal al pueblo chileno, al que describió como valiente, vibrante y solidario.

Texto íntegro del Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO

DE

RELACIONES EXTERIORES

Managua, Nicaragua

NICARAGUA, SOBERANÍA Y PAZ

Acusamos recibo de la Nota emitida por la Cancillería de la República de Chile, sus comentarios que lucen injerencistas sobre nuestros Procesos Políticos, Jurídicos e Institucionales, Soberanos y Dignos.

Sabemos que corresponde el más absoluto respeto a los Principios de No Injerencia y No Intervención, en base a las consideraciones que nos debemos tener los Estados, sobre nuestras propias decisiones.

En Nicaragua Digna y Siempre Libre nos reconocemos Hermanos con todos los Estados y Pueblos del Mundo, y defendemos las Cartas e Instrumentos de los Organismos que velan, como velamos nosotros, por la no intromisión en los Asuntos y Decisiones de cada País, en el marco de su legítima Soberanía.

Nuestro Abrazo Siempre Fraternal y de Unión por el Bien Común, al Pueblo Valiente, Vibrante y Solidario de Chile.

Managua, 23 de Julio, 2026

Ministerio de Relaciones Exteriores

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

República de Nicaragua