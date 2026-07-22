Nicaragüense de 23 años cae por robos en Target en Florida

Una nicaragüense de apellidos Polanco Balladares, de 23 años, fue arrestada por agentes del condado de Palm Beach, en Florida, tras ser señalada de participar en un esquema de hurto que provocó pérdidas superiores a los 2,700 dólares en varias tiendas Target.

Nica es capturada por cometer robos en Tiendas Target en Florida, EE.UU.

La pinolera fue capturada el pasado 16 de julio, después de que abandonó una sucursal de la cadena comercial y durante la inspección de su vehículo, la policía le encontró mercancía que había sido sustraída ese mismo día.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada por el departamento de protección de activos de una tienda Target en Royal Palm Beach.

Posteriormente, las autoridades la relacionaron con al menos cinco hechos similares ocurridos entre el 11 de junio y el 15 de julio en establecimientos ubicados en Royal Palm Beach y East Boynton Beach.

De acuerdo con los investigadores, la sospechosa utilizaba el método conocido como «skip scan», que consiste en pasar parte de los productos por las cajas de autopago y omitir el escaneo de otros para retirarse sin cancelar el valor total de la compra.

Según los registros de la cárcel del condado de Palm Beach, la nicaragüense enfrenta cargos por robo continuado y fraude organizado por un monto inferior a los 20,000 dólares.

Por su parte, representantes del área de protección de activos de Target manifestaron, mediante declaraciones juradas, su intención de dar seguimiento al proceso judicial.

