Muere Abraham Quintanilla, padre de Selena, la reina del Tex-Mex

El mundo de la música, en especial los fanáticos de Selena Quintanilla se encuentran de luto tras confirmarse la muerte de Abraham Quintanilla, padre y representante de la icónica cantante texana.

Por medio de una publicación en su red social Instagram el hermano de Selena, A.B. Quintanilla confirmó la muerte de su padre.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte del productor y empresario.

Y es que su hijo, el también cantante y compositor AB Quintanilla, solo anunció el fallecimiento de su padre sin dar más detalles de la causa de la muerte.

Abraham Isaac Quintanilla nació en Corpus Christi, Texas, el 20 de febrero de 1939, y fue un cantante, compositor y productor estadounidense, mejor conocido por ser el padre y mánager de la icónica cantante Selena Quintanilla.

Quintanilla fue una figura central en la música tejana y formó parte de la banda Los Dinos durante las décadas de 1950 y 1960.

Sin embargo, su mayor legado se construyó al promover el talento musical de sus hijos, especialmente el de Selena.

Fue la fuerza impulsora detrás de la creación de la banda familiar Selena y Los Dinos, en la que también participaban su hijo A.B. Quintanilla III y su hija Suzette Quintanilla. Bajo su dirección, Selena alcanzó un éxito sin precedentes.