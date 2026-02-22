Líder del Cártel Jalisco muere en operativo federal en México

Este domingo se reportó la muerte de Nemesio Oseguera, ‘el Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras un operativo en Jalisco por parte de fuerzas federales mexicanas. El criminal era uno de los más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos.

Reportan muerte de ‘el Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Esta mañana, se reportaron operativos de seguridad en el municipio de Talpa de Allende, una zona dominada por Oseguera, donde se habría producido el enfrentamiento que terminó con su vida.

El líder y fundador del CJNG es uno de los criminales más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos. La Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) lo consideraba uno de los hombres más peligrosos del mundo. Enfrentaba cargos federales por narcotráfico y delincuencia organizada.

La agencia lo señalaba como uno de los principales responsables del crecimiento del tráfico de drogas sintéticas en Estados Unidos, donde el fentanilo causó miles de muertes por sobredosis en los últimos años.

Posteriormente, se registraron bloqueos en carreteras de los estados de Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes. En las localidades se registraron enfrentamientos armados, quemas de coches y bloqueos de carreteras, reportaron medios locales.

En redes sociales aparecieron videos del caos en las autopistas y calles de las ciudades, donde grupos armados quemaron vehículos y bloquearon accesos como represalia al operativo que habría terminado con la vida del líder criminal más poderoso de México.