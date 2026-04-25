Centenares de familias participan este fin de semana de la VII Feria Nacional de la Vivienda

Desde muy temprano éste sábado, centenares de familias llegan al Centro de Convenciones Olof Palme para participar en la VII Feria Nacional de la Vivienda, donde se ofertan 34 proyectos habitacionales en Managua y otros departamentos de nuestra Sagrada Geografía.

El Compañero Laureano Ortega Murillo, expresó «damos gracias a Dios por en este día, por el regalo a las familias nicaragüenses, en que se restituye el derecho a la vivienda, mediante esta VII

Feria Nacional de la Vivienda, con la voluntad de nuestros Copresidentes Comandante Daniel y la Compañera Rosario».

«La oferta crece año con año, y hay oportunidades de financiamiento que facilita Nuestro Gobierno y el sistema financiero para tener ese techo digno para las familias nicaragüenses», resaltó Laureano.

La Compañera Gabriela Palacios, Codirectora del INVUR, destacó que en éste tipo de ferias hay una dinámica económica que supera los 28 millones de dólares, a través de las reservas y la adquisición de créditos hipotecarios para viviendas.

Se proyecta que en esta VII Feria Nacional de la Vivienda, en que hay 86 estand entre urbanizasoras, emprensas de materiales de construcción, ferretería y servicios, se superen las 10 mil visitas de personas que todavía alquilan casas o viven donde otros familiares, y que se acercan para obtener su inmueble que es patrimonio para chico y grandes.

Desde el 2007, nuestro Buen Gobierno Sandinista ha garantizado y ha puesto en marcha la construcción y el mejoramiento de 152 mil 406 viviendas, y en lo que va del 2026, hemos alcanzado el 18% de la meta que son 860 viviendas al Primer Trimestre.