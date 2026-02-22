Caso en Jalisco: queman vehículos y negocios en respuesta a operativo policial
El Gobierno de Jalisco, en México, informó que se registraron al menos 50 incendios en vehículos, tiendas y gasolineras en distintos puntos del estado, principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, como reacción al operativo federal realizado en el municipio de Tapalpa.
De acuerdo con los reportes, en Zapopan se detectaron quemas en Periférico y Tabachines, así como en Periférico y Vallarta, donde grupos armados incendiaron vehículos para bloquear las vías de circulación.
En Guadalajara, se reportaron vehículos incendiados en la colonia Rancho Nuevo, en el cruce de Periférico y Ángel Martínez. Además, fue incendiada una estación de Mi Macro Periférico en Periférico y Artesanos, y un negocio de conveniencia resultó afectado por fuego en la zona de Juárez y Calzada Independencia.
Los ataques coordinados generaron pánico entre la población que circulaba por las principales vías de la ciudad, obligando a las autoridades a desplegar operativos de emergencia.
Los bloqueos también se extendieron al interior del estado, con incidentes en municipios como Mazamitla, Chapala, Zapotlanejo y Puerto Vallarta, donde autoridades recomendaron a los hoteles mantener a los huéspedes resguardados por seguridad.
La situación obligó a las autoridades turísticas a implementar protocolos de emergencia para proteger a visitantes nacionales e internacionales que se encontraban en la zona durante los disturbios.
Ante la situación, el Gobierno estatal suspendió el transporte público en algunas zonas y la Vía Recreativa en Guadalajara, además de exhortar a la población a evitar circular por las áreas afectadas y atender únicamente la información oficial.
Va a decir que lo de hoy en Jalisco no está pasando pic.twitter.com/ntZNBDtTq0— Benjalamelaami (@JoseRoblesLozan) February 22, 2026
En las últimas horas se han registrado varios incendios de vehículos en diferentes puntos de Jalisco. De manera preliminar, estos son los puntos confirmados en #Tonalá :— Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) February 22, 2026
🔥 Tonalá y Tonaltecas
* 1 vehículo particular incendiado
🔥 Independencia y Tonaltecas
* 2 camiones urbanos… pic.twitter.com/dfSzGMl0rA