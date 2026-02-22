Caso en Jalisco: queman vehículos y negocios en respuesta a operativo policial

El Gobierno de Jalisco, en México, informó que se registraron al menos 50 incendios en vehículos, tiendas y gasolineras en distintos puntos del estado, principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, como reacción al operativo federal realizado en el municipio de Tapalpa.

Incendios y caos en Jalisco por operativo federal

De acuerdo con los reportes, en Zapopan se detectaron quemas en Periférico y Tabachines, así como en Periférico y Vallarta, donde grupos armados incendiaron vehículos para bloquear las vías de circulación.

En Guadalajara, se reportaron vehículos incendiados en la colonia Rancho Nuevo, en el cruce de Periférico y Ángel Martínez. Además, fue incendiada una estación de Mi Macro Periférico en Periférico y Artesanos, y un negocio de conveniencia resultó afectado por fuego en la zona de Juárez y Calzada Independencia.

Los ataques coordinados generaron pánico entre la población que circulaba por las principales vías de la ciudad, obligando a las autoridades a desplegar operativos de emergencia.

Los bloqueos también se extendieron al interior del estado, con incidentes en municipios como Mazamitla, Chapala, Zapotlanejo y Puerto Vallarta, donde autoridades recomendaron a los hoteles mantener a los huéspedes resguardados por seguridad.

La situación obligó a las autoridades turísticas a implementar protocolos de emergencia para proteger a visitantes nacionales e internacionales que se encontraban en la zona durante los disturbios.

Ante la situación, el Gobierno estatal suspendió el transporte público en algunas zonas y la Vía Recreativa en Guadalajara, además de exhortar a la población a evitar circular por las áreas afectadas y atender únicamente la información oficial.

Va a decir que lo de hoy en Jalisco no está pasando pic.twitter.com/ntZNBDtTq0 — Benjalamelaami (@JoseRoblesLozan) February 22, 2026