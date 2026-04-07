Hospital Vélez Paiz inicia jornada de cirugías de alta complejidad en la columna

El Hospital Fernando Vélez Páiz en Managua se convirtió este martes en la sede de una importante jornada de cirugías de alta complejidad dirigidas a pacientes con escoliosis.

Alexa Mairena, de 9 años, operada gratis por brigada EEUU

La iniciativa cuenta con la participación de la brigada de especialistas estadounidense SpineHope, quienes trabajan mano a mano con el personal médico nicaragüense para transformar la vida de jóvenes pacientes.

De un total de 20 casos evaluados previamente, los especialistas seleccionaron a 12 pacientes con edades comprendidas entre los 9 y 18 años.

Alexa Mairena, de 9 años, habitante del barrio José Dolores Estrada en Managua, es una de las menores que serán atendidas durante la jornada.

Managua: Jóvenes operados de escoliosis gratis por brigada EEUU

Los médicos explicaron que se priorizaron aquellos casos con cuadros clínicos más delicados, quienes requieren intervenciones profundas para corregir deformidades en la columna vertebral.

Estas cirugías, que pueden durar alrededor de cinco horas cada una, consisten en la corrección de varios niveles de la columna mediante la colocación precisa de tornillos y material especializado.

El anestesiólogo Jorge Guerrero, coordinador de la brigada, explicó que estos procedimientos son de una complejidad técnica elevada y de alto costo en el sector privado; Sin embargo, gracias a este esfuerzo conjunto, las familias reciben la atención de forma totalmente gratuita.

Además de las intervenciones en el quirófano, los equipos médicos están realizando valoraciones integrales y brindando seguimiento postoperatorio a pacientes que fueron intervenidos en jornadas de años anteriores, garantizando así una recuperación exitosa a largo plazo.

Esta colaboración internacional beneficia directamente a los jóvenes seleccionados, y funciona como un espacio de intercambio de conocimientos técnicos entre los especialistas de SpineHope y los médicos del sistema de salud pública de Nicaragua.

Con esta jornada, se reafirma el compromiso de brindar atención médica de primer nivel a los sectores más vulnerables, devolviendo la esperanza y mejorando la calidad de vida de la juventud nicaragüense.



