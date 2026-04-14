Exitoso trasplante renal devuelve esperanza a niño de Nandaime

En un hito para la salud pública de Nicaragua, especialistas del Hospital Dr. Fernando Vélez Paiz realizaron con éxito un trasplante renal pediátrico este lunes 13 de abril.

Histórico: Trasplante renal pediátrico salva vida de niño en Nicaragua

Este procedimiento representa un avance significativo en la alta complejidad médica que ofrece el sistema de salud gratuito a las familias nicaragüenses.

El protagonista es un menor de 12 años, originario del municipio de Nandaime, Granada, quien padecía problemas renales crónicos.

La intervención fue posible gracias al acto de amor de su madre, quien fue la donante del órgano, permitiendo así que el niño pueda tener ahora un crecimiento y desarrollo adecuado para su edad.

De acuerdo con el último reporte médico, tanto la madre como el hijo evolucionan satisfactoriamente y se encuentran bajo la observación constante del personal especializado.

El equipo multidisciplinario del hospital mantiene los cuidados necesarios para asegurar una recuperación total y exitosa de ambos pacientes.

Con este tipo de procedimientos de alta especialización, el Gobierno de Nicaragua, a través del sistema de salud, reafirma su compromiso de continuar garantizando atención médica gratuita, de calidad y con tecnología de punta, priorizando el bienestar y la vida de la niñez nicaragüense.



