Estudiante de colegio privado se lanza a un cauce en Granada

La Policía Nacional investiga las causas que empujaron a un jovencito de 15 años, a lanzarse al fondo de un cauce de 12 metros de profundidad, en la calle El Cementerio de la ciudad de Granada.
Cazadores de Noticias informaron que llego a su casa con el carácter alterado, después de salir del colegio privado donde estudia.
Posteriormente salió corriendo con rumbo desconocido y llegó hasta el puente El Cementerio y se lanzó al cauce.
Al impactar contra la estructura de concreto, el quinceañero resultó con posibles fracturas en las piernas y el brazo derecho.
El menos fue rescatado del fondo del hueco por Bomberos Unidos y luego trasladado al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada.