Estudiante de colegio privado se lanza a un cauce en Granada

La Policía Nacional investiga las causas que empujaron a un jovencito de 15 años, a lanzarse al fondo de un cauce de 12 metros de profundidad, en la calle El Cementerio de la ciudad de Granada.

Joven de 15 años se lanza al cauce en Granada

Cazadores de Noticias informaron que llego a su casa con el carácter alterado, después de salir del colegio privado donde estudia.

Posteriormente salió corriendo con rumbo desconocido y llegó hasta el puente El Cementerio y se lanzó al cauce.

Al impactar contra la estructura de concreto, el quinceañero resultó con posibles fracturas en las piernas y el brazo derecho.

El menos fue rescatado del fondo del hueco por Bomberos Unidos y luego trasladado al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada.

