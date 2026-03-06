Chontales y Río San Juan eligen a su «Reina de Verano 2026», para certamen nacional el 21 de marzo

La señorita Anielka Isamar Orozco Ortega, del municipio de El Almendro, fue electa la noche de este viernes como “Reina Verano Río San Juan 2026”.

En el evento participaron 7 jovencitas de los municipios del departamento de Rio San Juan.

Este viernes también fue electa la representante del departamento de Chontales, al certamen nacional Reina Verano 2026, siendo la ganadora Jeissy Jolieth Figueroa.

La jovencita compitió con otras 8 señoritas de los demás municipios chontaleños.

Anielka Isamar y Jeissy Jolieth representarán a sus departamentos en la gran final a efectuarse el 21 de marzo en la Gran Sultana, Granada.

Tu Nueva Radio Ya conoció que este fin de semana se realizara la elección de las Reinas Verano de el Caribe Sur, Madriz, Jinotega, Rivas y Chinandega.