Chocolatito ya en Nicaragua para su pelea del 12 de Septiembre

La noche de este domingo arribó al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua, Román «Chocolatito» González quien protagonizará el estelar combate contra el mexicano Héctor Robles, en la velada boxística internacional «Camino a la Independencia».

Chocolatito González regresa para su combate este 12 de septiembre

El «Chocolatito» González se encontraba en Costa Rica donde realizó su campamento de preparación, antes de su combate contra el pugilista azteca, el próximo 12 de septiembre en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua.

Estoy contento de volver nuevamente después de un año, listo para el 12 de septiembre, invitamos a las familias nicaragüenses que no se pierdan esta velada”, dijo el tetra campeón nicaragüense de boxeo.

“Invitamos a las familias nicaragüenses que no se pierdan esta velada bonita, donde estarán también Los Gemelos, Cristofer Rosales, Roxana también”, destacó nuestro tetra campeón, Román Chocolatito González.

