Leonés reportado como desaparecido es hallado sin vida en Telica

Desconsolados se encuentran los familiares del ciudadano Julio César Arauz García, cuyo cadáver fue encontrado prensado entre piedras, en el sector Los Aguirre jurisdicción de la comarca San Ildefonso en el municipio de Telica, en León, la tarde de este sábado.

El cuerpo de Julio César fue encontrado por doña Lidia Muñoz, quien al reconocer el cadáver aviso a los familiares del infortunado y a las autoridades.

Doña Felicita García de 66 años, dijo a Tu Nueva Radio Ya que su hijo salió de su casa ubicada en San Ildefonso para ir a cazar y ya no volvió a verlo más.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del caso se movilizaron al lugar para determinar si hubo o no mano criminal.