“Chocolatito” enfrentará a Héctor “El Ratón” robles en pelea estelar de cartelera el 12 de septiembre

El cinco veces campeón mundial de boxeo, Román “Chocolatito” González, peleará contra el púgil mexicano Héctor “El Ratón” Robles, en la cartelera “Camino a la Independencia”, prevista a realizarse en Managua.

La velada será efectuada en el Polideportivo Alexis Argüello el próximo 12 de septiembre.

“Estamos agradecidos primeramente con Dios y agradecemos a los que han permitido que esta velada boxística sea posible. Esta oportunidad es muy importante, ya que será una velada elegante, entretenida, inolvidable y emocionante”, expresaron los organizadores.

La cartelera “Camino a la Independencia” es una velada de talla internacional, a cargo de +Show Productions; que reunirá figuras destacadas como Christopher Rosales y René Alvarado.

“Mis aspiraciones reales son volver con un nocaut, con algo bueno que me establezca en la categoría gallo, y considero que vamos más sólidos. Yo le escribí al Gallo Estrada para que no ponga excusas ahora que estamos en peso gallo. Él no es campeón, ya no tiene ninguna excusa que poner, y pues vamos por él”, dijo el boxeador nica Christopher Rosales.

Román «Chocolatito» González tiene un récord profesional de 52 victorias, 42 por nocaut, y 4 derrotas. Ha sido campeón mundial en cuatro divisiones diferentes: minimosca, mosca, supermosca y gallo.

Mientras tanto, Héctor “Ratón” Robles, oriundo de Monterrey, Nuevo León, México, tiene un récord de 13 victorias, ocho derrotas y tres empates.

Los precios de las localidades para la velada son: Ring Side, 120 dólares; mesas, 80 dólares; Ring Side Sillas, 80 dólares; Floor, 50 dólares; y gradería, 10 dólares.