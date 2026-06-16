Argentina rompe la mala racha de Conmebol y consigue su primera victoria en el Mundial

La selección de Argentina logró una importante victoria de 3 goles por 0 sobre Argelia y le dio a la CONMEBOL su primer triunfo en la Copa Mundial 2026.

La gran figura del encuentro fue el capitán argentino, Lionel Messi, quien firmó una actuación memorable al marcar los tres goles del partido en los minutos 17, 60 y 76, guiando a la Albiceleste hacia sus primeros tres puntos del torneo.

Con este resultado, Argentina se coloca provisionalmente en la primera posición del Grupo J, a la espera del encuentro entre Jordania y Austria.

Además, los tres goles de Messi tienen un significado histórico, ya que el astro argentino alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales. Ahora, Messi tendrá la oportunidad de superar ese récord y quedarse en solitario en la cima de la tabla histórica de goleadores.