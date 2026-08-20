Universidad rinde homenaje a la Cruzada de Alfabetización con mural 3D

La comunidad universitaria de la Universidad Nacional Héroes de San José de las Mulas rindió homenaje este jueves a la Cruzada Nacional de Alfabetización con un mural lumínico 3D titulado “La palabra iluminó nuestra Libertad”, en el marco de la celebración del 46 aniversario de la epopeya histórica.

Esta obra simboliza la luz que brilló y sigue brillando en miles de nicaragüenses que alcanzaron salir de la oscuridad al aprender a leer y a escribir, gracias a la labor del Ejército Popular de Alfabetización en 1980.

El mural fue elaborado por estudiantes universitarios de diferentes carreras de esa alma mater, y plasma el emblema de la Cruzada, la frase célebre e inmortal del Comandante Carlos Fonseca Amador: “Y también enséñenles a leer”, los colores de las dos banderas nacionales, el mapa de Nicaragua, así como la imagen de un brigadista que enseña con su libro iluminado a una mujer de rasgos humildes y campesinos.

La doctora Elvira Maritza Andino, rectora de la universidad, recordó que, a escasos meses de la liberación de lucha del pueblo en 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional asumió esa responsabilidad de cumplirle a los nicaragüenses en el importante tema de la educación.

“Es para nosotros un orgullo declarar este mural emblemático que consolida nuestro posicionamiento político y que nos permite desarrollar también esa identidad de ser nicaragüense y ser dueños de nuestro destino”, aseguró.

Por su parte, el compañero Bismarck Santana, secretario técnico para la Atención a las Universidades, quien manifestó que este mural representativo refleja la identidad y el derecho a la educación y de los jóvenes a formarse en las Universidades Pueblo Presidente.

Agregó que “Son 46 años de esta gran epopeya donde la juventud nicaragüense universitaria y la población en general brindó el respaldo total a los jóvenes a formarse en esta Gran Cruzada Nacional de Alfabetización”.

El acto de inauguración contó con la presencia de niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil Sol de Libertad, quienes con su vestuario y portando lámparas en sus manos recordaron a los miles de jóvenes nicaragüenses que protagonizaron esta gesta educativa.