MINED impulsa Fiesta Gastronómica Escolar en Colegio Nicarao

Estudiantes del Colegio Nicarao, en el Distrito V de Managua, participaron en la Fiesta Gastronómica Escolar «Sabores de mi Patria», una actividad impulsada para fortalecer el conocimiento de la cultura, la historia y la riqueza culinaria de Nicaragua.

Colegio Nicarao celebra fiesta gastronómica con 1,161 estudiantes

El centro educativo cuenta actualmente con una matrícula de 1,161 estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria, modalidades que participaron en la jornada junto con padres de familia, docentes y personal administrativo.

La directora del colegio, Sara Baquedano, explicó que la actividad forma parte de la preparación integral de los estudiantes y busca acercarlos de manera práctica a las tradiciones del país.

Baquedano señaló que estas iniciativas permiten que los alumnos conozcan y valoren mejor la gastronomía nicaragüense desde las propias aulas.

Estudiantes celebran la cultura nicaragüense a través de su gastronomía

Durante la jornada, cada grupo presentó alimentos vinculados con distintas regiones del país.

Isabel Castilla Villatoro, estudiante de octavo grado, explicó que su stand estuvo dedicado a la gastronomía de la Costa Caribe.

Entre los alimentos presentados estuvo el pan de coco, elaborado con harina y coco, uno de los productos tradicionales reconocidos tanto en el Caribe como en otras zonas de Nicaragua.

Sabores de Nicaragua llegan a las aulas del Colegio Nicarao

La Fiesta Gastronómica Escolar reunió a estudiantes de todas las edades alrededor de recetas, ingredientes y costumbres que forman parte de la identidad nacional.

El Ministerio de Educación (MINED) continuará promoviendo este tipo de actividades en los centros educativos como parte de los espacios de aprendizaje vinculados con la cultura, la historia y las tradiciones del país.