Brigada médica atenderá gratis a 3 mil en El Tuma-La Dalia

Unos 3 mil pobladores del municipio El Tuma-La Dalia, en Matagalpa, recibirán atención médica gratuita del 17 al 20 de agosto en una jornada conjunta entre especialistas nicaragüenses y miembros de la brigada norteamericana Baptist Medical & Dental Mission International, de Mississippi, Estados Unidos.

La actividad de salud se lleva a cabo en las instalaciones de la Iglesia Bautista Manantial de Vida, situada en la comunidad El Carmen.

Durante cuatro días consecutivos, el personal médico brindará consultas y tratamientos en las especialidades de medicina general, pediatría, ginecología, oftalmología y odontología, a familias de diez comunidades.

Esta iniciativa se ejecuta como parte de las acciones del Modelo de Salud Familiar y Comunitario en articulación con organizaciones solidarias, con el propósito de acercar los servicios especializados de salud y garantizar el bienestar de las familias rurales en el territorio matagalpino.

