Más calles para el pueblo, inauguran 4 cuadras asfaltadas en barrio Sierra Maestra

Este miércoles, el Programa Calles Para el Pueblo alcanzó el 50 % de ejecución con las 4 cuadras inauguradas por autoridades de la Alcaldía de Managua y las familias del barrio Sierra Maestra, del Distrito III de la capital.

La compañera Jennifer Porras, Secretaria del Concejo Municipal, informó que con esta nueva obra se han construido 616 cuadras nuevas en la capital, de las Mil 252 proyectadas por el municipio para 2026.

Porras detalló que desde 2010 se han entregado proyectos como: 25 viviendas entregadas a igual número de familias, Inversiones en drenaje pluvial, Construcción de puentes peatonales, Construcción de puentes vehiculares.

También, Atención y solución de diferentes puntos críticos, la Mayoría de calles asfaltadas en Sierra Maestra. Además de contribuir a la meta global de calles, con la entrega se cubre el 60 % de cobertura al entramado vial del barrio.

La obra entregada en Sierra Maestra que forma parte del plan de inversión del Distrito III, eleva las condiciones de vida directamente a más de 900 familias.