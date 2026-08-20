ENACAL rehabilita sistema de agua potable en Comunidad Los Gómez, en Santa Teresa

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en conjunto con las familias protagonistas, concluyó con éxito las obras de rehabilitación del sistema de agua potable que abastece a unos 300 habitantes de la comunidad Los Gómez, en el municipio de Santa Teresa.

Los trabajos ejecutados por las cuadrillas técnicas incluyeron el retiro del equipo que presentaba fallas, la instalación de una nueva bomba, la sustitución de accesorios dañados y el mantenimiento general de los componentes eléctricos del sistema.

Con la finalización de estas labores, la infraestructura hídrica quedó completamente operativa, garantizando el restablecimiento y la continuidad del suministro de agua potable para las familias de esta zona rural.