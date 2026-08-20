Estelí inaugura 74 calles reparadas y beneficia a 7,400 habitantes

La Alcaldía de Estelí inauguró la reparación de 74 calles con macadán en distintos barrios de la ciudad, obras ejecutadas mediante una inversión de 4 millones 377 mil córdobas como parte del programa Calles para el Pueblo.

Alcaldía de Estelí entrega 74 calles mejoradas en diversos barrios

La entrega oficial fue realizada de forma simultánea desde el barrio 18 de Mayo por el alcalde Francisco Ramón Valenzuela, beneficiando también a familias de los barrios Carlos Núñez Téllez, La Comuna, 16 de Julio, Noel Gámez, María Elena Cuadra y 14 de Abril.

El proyecto abarca un tramo total de 7.5 kilómetros y beneficia directamente a 7,400 habitantes.

Con este bloque de vías entregadas, la municipalidad suma 176 calles atendidas de las 400 programadas para este año.

Las autoridades destacaron que continúan ejecutando proyectos bajo las modalidades de adoquinado, concreto hidráulico, revestimiento y bacheo para mejorar el tránsito vial en el municipio.

