IPSA refuerza vigilancia sanitaria con productores en Santa Lucía, Boaco

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) sostuvo un encuentro de trabajo con productores del municipio de Santa Lucía, en Boaco, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, vigilancia y atención oportuna de enfermedades que amenazan la producción agropecuaria del país.

IPSA sostiene encuentro con productores de Boaco para fortalecer vigilancia sanitaria

Durante la jornada, técnicos de la institución y productores locales abordaron medidas clave para la prevención y vigilancia de padecimientos en aves, como la Influenza Aviar.

Asimismo, se detallaron las acciones de control, prevención y erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, una afección que perjudica a los animales y que representa riesgos para la salud humana.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan consolidar la comunicación directa con el sector productivo para agilizar las respuestas ante eventuales emergencias sanitarias, garantizando la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias rurales en el territorio.

