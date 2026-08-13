Dan a conocer preparativos de cara a la celebración de La Gritería Chiquita

En saludo al 79 aniversario de la Gritería Chiquita, la ciudad de León desarrollará una serie de actividades culturales, tradicionales y religiosas durante los días 12, 13, 14 y 15 de agosto de 2026.

Cada 14 de Agosto León celebra la Gritería Chiquita en honor a la Santísima Virgen María.

Entre las principales propuestas se encuentra la Feria de los Dulces Tradicionales, que se realizará del 12 al 14 de agosto, de 9 a.m. a 5 p.m., en la calle peatonal ubicada al costado norte de la Catedral.

La jornada central del viernes 14 de agosto contempla diversas actividades en la Plaza Central Juan José Quezada, entre ellas el Festival de Pintura Mariana, a las 9 a.m.; la entrega de reconocimientos a protagonistas de los dulces tradicionales, a las 10 a.m. y la degustación del tradicional Ayote en Miel, a las 11:30 a.m.

Por la tarde, a las 6 p.m., se realizará el tradicional Grito “¿Quién causa tanta alegría?”, acompañado de espectáculo de pólvora, gigantona, toros encuetados y reparto de la gorra tradicional.

A esa misma hora también se desarrollará el Concurso de Altares de la Purísima Asunción de María en diferentes casas de artesanos.

Las actividades continuarán el sábado 15 de agosto, a las 6 p,m, con la Tertulia Leonesa “Celebrando a la Purísima Asunción de María”, que incluirá presentaciones artísticas y culturales de marimbas y escuelas de danza municipal, siempre en la Plaza Central Juan José Quezada.

La Gritería Chiquita o Gritería de Penitencia se celebra cada 14 de agosto en León, tradición que nació en 1947, durante una fuerte erupción del volcán Cerro Negro.

Ante la situación, los pobladores y el entonces obispo de León, Isidro Augusto Oviedo y Reyes, pidieron la intercesión de la Virgen de la Asunción para que cesara la actividad volcánica y, tras detenerse la erupción, se estableció la promesa de celebrar anualmente esta festividad en agradecimiento.

