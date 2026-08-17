Managua avanza 45% en ampliación del alcantarillado sanitario

El Gobierno sandinista, a través de ENACAL, registra un avance físico del 45 % en el proyecto de ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de la capital mediante la colocación de nuevas colectoras de gran capacidad.

Avanza 45% ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en Managua

El proyecto contempla la instalación de 35 kilómetros de tuberías de gran diámetro distribuidas en cuatro ramales estratégicos, así como la construcción de 400 manjoles de gran profundidad en diversos sectores de la ciudad.

Con la ejecución de esta obra de infraestructura sanitaria, las autoridades reafirman su compromiso con la salud y calidad de vida de las familias capitalinas, contribuyendo de manera directa a la preservación y saneamiento ambiental del Lago de Managua.



