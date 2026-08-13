ENACAL avanza 63% en alcantarillado que beneficiará a Tipitapa

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) informó un 63% de avance físico en la ejecución del proyecto de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en el municipio de Tipitapa.

Alcantarillado sanitaria avanza un 63% en Tipitapa

El proyecto comprende la instalación de 92 kilómetros de tuberías, la construcción de 1,346 manjoles, tres estaciones de bombeo y una moderna planta de tratamiento de aguas residuales.

De acuerdo con las autoridades de la institución, la finalización de los trabajos está programada para el segundo trimestre del año 2027.

Una vez concluida, la obra garantizará la restitución de derechos y la mejora del servicio de saneamiento para más de 12,300 familias del municipio, además de contribuir de forma directa al saneamiento y preservación ambiental de la ribera sur del Lago de Managua.

