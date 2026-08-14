Proyecto de agua potable registra un 65% de avance en comunidad de Mukuswas, Bonanza

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en alianza con la Alcaldía Municipal de Bonanza y las Familias Protagonistas, ejecuta el Proyecto de Construcción del Sistema de Agua Potable en la comunidad de Mukuswas, el cual alcanza a la fecha un 65% de avance físico.

Esta importante obra de infraestructura social permitirá restituir el derecho al agua potable a aproximadamente 600 habitantes de esa localidad.

Entre las principales obras en desarrollo destacan la construcción de la obra de captación y un tanque de almacenamiento, así como la adquisición e instalación de una planta potabilizadora.

Asimismo, el proyecto contempla el tendido de 8.2 kilómetros de redes de tubería y la instalación de 103 conexiones domiciliares. Se prevé que el sistema quede totalmente concluido y en operaciones a finales de este año 2026.