Capital chino impulsa mega plaza comercial en Estelí

Una relevante inyección de capital de origen chino marca el inicio de la edificación de un ambicioso complejo comercial en la salida norte de la ciudad de Estelí, una obra que promete dinamizar el desarrollo inmobiliario y económico de la zona.

Capital chino financia moderna mega plaza comercial en Estelí

La infraestructura abarcará una extensión cercana a los 11 mil metros cuadrados y reunirá en un solo espacio una diversa oferta de servicios, negocios y áreas de entretenimiento para los habitantes de la «Diamante de las Segovias» y zonas aledañas.

Entre las áreas proyectadas dentro del complejo destacan establecimientos dedicados a la venta de materiales de construcción, almacenes por departamentos, tiendas de conveniencia y de alimentos, además de un espacio gastronómico con restaurantes, una discoteca y zonas verdes orientadas al esparcimiento de las familias.

Con la ejecución de esta megaobra, Estelí reafirma su posición estratégica como el principal polo comercial del norte nicaragüense, impulsando la llegada de inversión extranjera directa y la creación de plazas laborales tanto en la fase constructiva como en el sector servicios.