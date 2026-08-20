Multi Estadio Stanley Cayasso avanza 27% en Managua

El proyecto de construcción del Multi Estadio de Béisbol Stanley Cayasso registra un avance físico del 27 por ciento en sus obras, perfilándose como un moderno espacio para el desarrollo del béisbol nacional.

La obra principal está programada para ser inaugurada en diciembre de 2027, según las proyecciones del plan de infraestructura deportiva.

El complejo estará conformado por un estadio principal con capacidad para albergar a 3,000 espectadores y un estadio infantil diseñado para 250 personas.

Esta infraestructura forma parte del Complejo Deportivo Dignidad, ubicado en el centro de Managua, un área que integrará diversos espacios dedicados al deporte nicaragüense.

Además de la disciplina de béisbol, el Complejo Deportivo Dignidad albergará el Estadio de Fútbol Miguel «Chocorrón» Buitrago, la sede del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense y un Paseo de las Estrellas destinado a rendir homenaje a las leyendas deportivas del país.