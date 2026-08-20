Avanza 70% alcantarillado de ENACAL y beneficiará a 1,200 familias en Estelí

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) registró un avance del 70% en las obras de mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en los barrios Villa Esperanza, Oscar Turcios y José Benito Escobar, en la ciudad de Estelí.

ENACAL avanza 70% obras de alcantarillado sanitario en barrios de Estelí

El proyecto contempla la sustitución y ampliación de 220 metros de tuberías por redes de mayor diámetro. Estas labores permitirán optimizar la capacidad de recolección de las aguas residuales en este sector de la ciudad norteña.

Se prevé que las obras concluyan el próximo mes de septiembre, beneficiando de forma directa a unas 1,200 familias de los barrios intervenidos y zonas aledañas, mejorando así sus condiciones de vida y el entorno ambiental.

