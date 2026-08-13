Inauguran ciclovía en Chichigalpa y benefician a ciclistas y familias

La nueva ciclovía, ubicada contiguo al instituto Monseñor Víctor Manuel Soto ya se puede usar en el municipio de Chichigalpa, en el departamento de Chinandega, tras ser inaugurada por las autoridades municipales y las familias de la zona.

Inauguran ciclovía en Chichigalpa

Esta es una obra que brinda a la población un espacio exclusivo y seguro para la circulación en bicicleta.

La infraestructura fue construida con concreto hidráulico, bordillos de segregación para separar a los ciclistas del tránsito vehicular, cuenta con señalización horizontal y vertical, contribuyendo a una movilidad más segura, ordenada y eficiente.



