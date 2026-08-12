Nandaime rinde homenaje a su hijo dilecto José Dolores Estrada

Nandaime conmemoró este miércoles el 157 aniversario del tránsito a la inmortalidad del Héroe Nacional General José Dolores Estrada, con actos cívicos, recorrido de antorcha y homenajes en distintos puntos del municipio.

Nandaime conmemora 157 años del tránsito de José Dolores Estrada

La jornada reunió a autoridades de la Alcaldía Municipal, estudiantes, familias y miembros de la Policía Nacional, quienes participaron en actividades dedicadas a recordar la vida y legado del militar nicaragüense.

La conmemoración inició en el parque central con la izada de las banderas azul, blanco y azul, y roja y negra.

Posteriormente, estudiantes del Instituto José Dolores Estrada realizaron un recorrido con la antorcha desde la Alcaldía Municipal.

La caminata avanzó por el parque central y las principales avenidas de Nandaime, donde pobladores salieron desde sus viviendas y negocios para acompañar la actividad.

El recorrido culminó en la casa natal del General José Dolores Estrada, un sitio de especial valor histórico para las familias nandaimeñas.

En ese lugar se rindió homenaje a su trayectoria y al papel que desempeñó en la defensa de la soberanía nacional.

José Dolores Estrada participó desde joven en las luchas del país y dedicó gran parte de su vida a la defensa de Nicaragua.

Uno de los episodios centrales de su legado ocurrió el 14 de septiembre de 1856, cuando encabezó a las fuerzas patriotas que alcanzaron la victoria en la Batalla de San Jacinto.

Aquel enfrentamiento frente a las fuerzas filibusteras se convirtió en uno de los acontecimientos más recordados de la historia nacional y consolidó a Estrada como símbolo de patriotismo y defensa de la independencia.

Con la participación de estudiantes y nuevas generaciones, Nandaime mantiene viva la memoria de su hijo dilecto y continuará desarrollando actividades que transmitan su legado histórico a las familias del municipio.