Terminal temporal de buses en Managua moviliza hasta 17,000 pasajeros diarios

La nueva terminal temporal de buses ubicada cerca de la Rotonda Rigoberto López Pérez, en Managua, moviliza diariamente entre 15,000 y 17,000 pasajeros hacia destinos como León, Chinandega, Jinotepe, Granada, Masaya y otras rutas del occidente y sur del país.

Viajeros estrenan terminal temporal con más seguridad y mejores condiciones

El espacio funciona con 320 unidades de transporte y opera desde las 4:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche, informó Humberto Sánchez, representante de URECOOTRACO.

La terminal fue reubicada desde el sector que estaba frente a la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, debido al avance de las obras de la Pista Héroes de la Insurrección.

El nuevo punto se encuentra desde los semáforos de ENEL Central, 300 metros al sur, o desde la rotonda de la UNAN-Managua, 300 metros al norte.

Sánchez explicó que, aunque se trata de una terminal provisional, el lugar cuenta con condiciones adecuadas para atender a las familias viajeras.

Entre las mejoras mencionó bancas, inodoros, techo y un espacio preparado para funcionar incluso cuando se presentan lluvias.

“Somos una terminal provisional, pero contamos con todas las condiciones: bancas, inodoros y un espacio bien techado. Cuando llueve, no pasa nada”, expresó.

Desde esta terminal salen servicios expresos de 30 pasajeros hacia Granada y Masaya, además de unidades interlocales hacia León y Jinotepe, vía El Crucero y La Concepción.

El representante de URECOOTRACO destacó que los usuarios recibieron bien la reubicación, principalmente por las condiciones de seguridad, orden y comodidad que ofrece el nuevo espacio.

La terminal también se encuentra cerca de paradas de rutas urbanas como la 111, 106, 168 y 117, lo que facilita la conexión de los pasajeros con otros puntos de Managua.

Nueva terminal temporal mejora condiciones para viajeros en Managua

Además del traslado de personas, el lugar mantiene activo el servicio de encomiendas hacia León, Jinotepe, Granada y Masaya.

Sánchez explicó que los usuarios pueden entregar sus paquetes al chequeador, quien extiende un recibo para garantizar el envío hacia cualquiera de esos destinos.

La periodista Arlen Hernández destacó que en el sitio se observa movimiento de usuarios nacionales e internacionales, así como mejores condiciones para quienes viajan por trabajo, estudio, comercio o visitas familiares.

Una vez finalizadas las obras de la Pista Héroes de la Insurrección, los transportistas esperan recibir un nuevo local cercano al punto donde funcionaba anteriormente la terminal.

Mientras tanto, URECOOTRACO continuará brindando atención en esta terminal temporal, donde las familias pueden abordar sus unidades desde tempranas horas con mayor seguridad, infraestructura adecuada y conexión hacia importantes destinos del país.