Juigalpa celebra su grandioso desfile hípico 2026

Ratificando su título como la Capital del Hipismo en Chontales, la ciudad de Juigalpa vistió sus mejores galas para celebrar el grandioso Desfile Hípico 2026, un evento que desbordó tradición, colorido y cultura ecuestre a lo largo de las principales avenidas del municipio.

El concurrido recorrido contó con la participación masiva de caballistas locales e importantes delegaciones invitadas de diversos departamentos del país, quienes exhibieron ejemplares de alta escuela ante miles de familias juigalpinas y visitantes que se apostaron a los lados de la vía en un ambiente de fiesta, paz y seguridad.

Las autoridades municipales, en conjunto con la Comisión Hípica Municipal, brindaron una cálida bienvenida a todos los participantes.

La jornada festiva estuvo amenizada por bandas chicheros entonando los tradicionales sones de toros, además del despliegue de vistosas carrozas, tarimas de animación y una concurrida tertulia donde los asistentes disfrutaron de la afamada hospitalidad y cultura hípica chontaleña.