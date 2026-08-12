ENACAL concluye ampliación de alcantarillado en La Primavera, Managua
La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), ya concluyó el Proyecto de Ampliación del Alcantarillado Sanitario en el barrio La Primavera, en el Distrito VI de la ciudad de Managua.
Esta ampliación incluyó la construcción de 6 manjoles, instalación de 700 metros de tuberías y 50 nuevas conexiones domiciliares.
Esta obra permite seguir avanzando en el saneamiento ambiental y la restitución de derechos a unos 500 habitantes de Managua.