Javier Dávila, el hombre clave en tuberías de Pista Héroes de la Insurrección en Managua

La Alcaldía de Managua resaltó el protagonismo de sus trabajadores en los proyectos de transformación urbana a través de una publicación oficial donde reconoció la labor de Javier Dávila, un operario de construcción cuya particular estatura se ha convertido en una pieza fundamental para el avance de las obras viales en la capital.

Javier Dávila

Dávila, quien se desempeña en las labores de los tramos 1, 2 y 3 de la Pista Héroes de la Insurrección, tiene más de 40 años y es especialista en el área de tuberías.

De acuerdo con la municipalidad, la estatura del obrero le permite ingresar de forma ágil a espacios reducidos y zanjas profundas para realizar la instalación y el acople de los sistemas de tuberías, una de las tareas más complejas y determinaciones clave para que la megaobra continúe su curso.

«En una megaobra, cada persona cumple un papel fundamental», subrayó la comuna capitalina en sus plataformas digitales, enfatizando que en los grandes proyectos de infraestructura cada detalle y cada trabajador marcan la diferencia.

Por su parte, el carismático operario bromeó con orgullo sobre su labor en el video divulgado por la institución, expresando entre risas: «Aquí el único pequeño soy yo», mientras las imágenes aéreas mostraban la gran magnitud y el despliegue de maquinaria pesada en el proyecto.