Delegación de Vietnam recorre Circuito Creativo Xolotlán en Managua

Complacidos quedaron los miembros de la delegación de la República Socialista de Vietnam tras realizar, la tarde-noche de este lunes, un recorrido por el Circuito Creativo Xolotlán, en Managua, Ciudad Creativa y Multicultural.

La delegación, encabezada por Le Hong Quang, miembro del Comité Central y subjefe de la Comisión Central de Asuntos Internos del Partido Comunista de Vietnam, estuvo acompañada por el embajador de Nicaragua en Vietnam, Mario Armengol Campos.

Durante el recorrido visitaron la Loma de Tiscapa, donde conocieron detalles sobre los Árboles de la Vida, la laguna de Tiscapa y el monumento al General Augusto C. Sandino. También observaron el mural Sandino y el Pequeño Ejército Loco y una tanqueta exhibida en el Parque Histórico Nacional.

Posteriormente, recorrieron el Parque Central de Managua, el histórico Templo de la Música, el Mausoleo de los Comandantes Carlos Fonseca Amador y Tomás Borge Martínez y del coronel Santos López, además del mural de los Héroes.

La delegación también conoció la Antigua Catedral de Managua, el Palacio Nacional y el monumento al poeta Rubén Darío, mostrando respeto y admiración por los principales referentes históricos y culturales de Nicaragua.

El recorrido continuó por el Paseo de los Estudiantes, desde donde apreciaron el lago Xolotlán, y concluyó con una visita al Puerto Salvador Allende.

El Circuito Creativo Xolotlán integra diversos espacios culturales, históricos y turísticos de Managua, promoviendo la identidad local, el turismo y la economía de la capital.