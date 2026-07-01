Corte de luz en Pista Héroes de la Insurrección este 2 de julio

Varios barrios y sectores aledaños a la Pista Héroes de la Insurrección experimentarán una suspensión temporal en el suministro de energía eléctrica este jueves 2 de julio.

La interrupción obedece de forma directa al avance en las obras de ampliación y construcción que se ejecutan en dicha arteria vial de la capital.

De acuerdo con el calendario de mantenimiento difundido institucionalmente, la desconexión del circuito se hará efectiva entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

Entre los sectores afectados por este corte programado se encuentran los barrios Casimiro Sotelo, Hialeah y el Barrio 380.

Asimismo, la suspensión abarcará el sector sureste de la Universidad Del Valle, por lo que se insta a la población y comercios de estas zonas a tomar las previsiones necesarias.

Las autoridades competentes agradecieron de antemano la comprensión de la ciudadanía por los inconvenientes que estos trabajos puedan generar.