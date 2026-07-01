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Corte de luz en Pista Héroes de la Insurrección este 2 de julio

Por Jonathan Morales
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Varios barrios y sectores aledaños a la Pista Héroes de la Insurrección experimentarán una suspensión temporal en el suministro de energía eléctrica este jueves 2 de julio.

La interrupción obedece de forma directa al avance en las obras de ampliación y construcción que se ejecutan en dicha arteria vial de la capital.

De acuerdo con el calendario de mantenimiento difundido institucionalmente, la desconexión del circuito se hará efectiva entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

Entre los sectores afectados por este corte programado se encuentran los barrios Casimiro Sotelo, Hialeah y el Barrio 380.

Asimismo, la suspensión abarcará el sector sureste de la Universidad Del Valle, por lo que se insta a la población y comercios de estas zonas a tomar las previsiones necesarias.

Las autoridades competentes agradecieron de antemano la comprensión de la ciudadanía por los inconvenientes que estos trabajos puedan generar.

Aviso de corte de energía en Managua
Anuncio de corte temporal de energía el 02 de julio.
#Pista Héroes de la Insurección#Ultima Hora