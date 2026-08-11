Corte de luz en Villa Tiscapa por obras en la Pista Héroes de la Insurrección

La Alcaldía de Managua informó a la ciudadanía sobre la suspensión temporal del suministro de energía eléctrica programada para este miércoles 12 de agosto, afectando a la zona de Villa Tiscapa y sus sectores aledaños.

De acuerdo con el aviso oficial, la interrupción del servicio iniciará a las 11:00 de la mañana y se extenderá hasta las 6:00 de la tarde, hora en que se prevé el restablecimiento del fluido eléctrico.

Esta medida responde al avance de los trabajos de ampliación y construcción de la Pista Héroes de la Insurrección.

Las autoridades locales agradecieron la comprensión de los pobladores y recomendaron tomar las previsiones necesarias durante las siete horas que durará la suspensión.

Aviso de corte temporal de energía eléctrica en Managua.



