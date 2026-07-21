Trasladan terminal interlocal frente a la Casimiro Sotelo a la Pista UNAN

La terminal de buses interlocales que operaba frente a la Universidad Casimiro Sotelo fue trasladada oficialmente desde este martes 21 de julio a la Pista de la UNAN.

La nueva ubicación se encuentra tres cuadras al norte de la Rotonda Universitaria o tres cuadras al sur de los semáforos Rigoberto López Pérez.

Las unidades con destino a Masaya, Granada y Jinotepe (Carazo) iniciarán su recorrido en la nueva ubicación y transitarán por los semáforos Rigoberto López Pérez, Parque La Biblia, Universidad Casimiro Sotelo, Plaza Las Victorias y Colegio Teresiano, donde se reincorporarán a su ruta habitual.

Por su parte, los buses de las rutas hacia León y Jinotepe (vía El Crucero) recorrerán el sector de Parque La Biblia, Universidad Casimiro Sotelo, UNI, Estadio Soberanía, Rotonda El Güegüense, Colegio Madre del Divino Pastor, Parque Héroes y Mártires e INVUR.

Posteriormente, estas unidades continuarán hacia el Paso a Desnivel Las Piedrecitas para retomar su trayecto acostumbrado hacia sus municipios de destino.