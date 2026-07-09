Avenida Bolívar reduce carriles por obras en Pista Héroes de la Insurrección

La Alcaldía de Managua (ALMA) informó a los conductores sobre la reducción de carriles de circulación vial en la Avenida Bolívar, debido a los trabajos de rehabilitación del puente sobre los cauces Los Duarte, Jocote Dulce y Tiscapa.

Anuncian reducción de carriles en Avenida Bolívar por obras de drenaje en Pista Héroes de la Insurrección

Estas obras de drenaje pluvial se ejecutan como parte del proyecto de construcción y ampliación de la pista Héroes de la Insurrección.

Como medida de ordenamiento, los vehículos que circulan en sentido de sur a norte serán desviados temporalmente hacia el carril de la banda oeste para rodear la zona de obras, retomando posteriormente su curso normal.

Durante el desarrollo de los trabajos, dicha banda oeste funcionará en doble sentido para garantizar la fluidez vehicular.

Las autoridades municipales advierten que el tránsito por este sector será más lento y podría generar mayor congestionamiento.

Por tal razón, se insta a las familias y conductores a planificar sus viajes con anticipación o bien a utilizar rutas alternas para evitar retrasos.