Somotillo: Avanza proyecto de agua potable en comunidad Dulce Nombre de Jesús

Bajo el modelo de alianzas que impulsa el Gobierno Revolucionario, la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en conjunto con la municipalidad de Somotillo y las familias protagonistas, avanzan en la ejecución de un vital proyecto de agua potable en la comunidad Dulce Nombre de Jesús.

Proyecto de agua potable avanza 40% en Dulce Nombre

Actualmente, las obras presentan un avance global del 40%, marcando un hito importante en la restitución de derechos para los habitantes de esta zona del occidente del país.

El proyecto contempla la rehabilitación completa de un pozo y la sustitución de todo el equipamiento de bombeo, la instalación de 8,900 metros de tuberías de conducción y la construcción de un nuevo tanque para asegurar la presión y disponibilidad del recurso.

Además se instalarán 200 conexiones domiciliares que llevarán el agua directamente a los hogares.

Una vez finalizado, este sistema brindará un servicio eficiente a unas 200 familias de la comunidad Dulce Nombre de Jesús, mejorando significativamente sus condiciones de higiene, salud y calidad de vida, gracias a la gestión articulada entre el gobierno central, local y la comunidad organizada.

