Los Arcos tendrá agua potable y mejorará vida de 850 habitantes en La Paz Centro

El Gobierno Sandinista, mediante la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y en alianza con la Alcaldía local y las familias de la zona, ejecuta la construcción del sistema de agua potable en la comunidad Los Arcos, municipio de La Paz Centro.

El proyecto presenta actualmente un 70% de avance físico y se prevé que finalice a finales de este año.

La obra contempla la perforación, equipamiento y energización de un pozo, la edificación de un tanque de almacenamiento de acero y la instalación de 11.2 kilómetros de red de tuberías.

Una vez culminadas las labores, este proyecto garantizará un servicio continuo y de calidad a más de 850 habitantes de la comunidad Los Arcos, mejorando significativamente sus condiciones de vida.