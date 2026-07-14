2,600 pobladores tendrán agua potable en El Piñuelar, Larreynaga

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), registra un avance físico del 70% en la construcción del nuevo sistema de agua potable en la comunidad El Piñuelar, en el municipio de Larreynaga, departamento de León.

Avanza 70% construcción del sistema de agua potable en Larreynaga

Las obras se ejecutan en alianza con la alcaldía municipal y las familias protagonistas de la zona y se estima que el proyecto esté completamente finalizado y en operación para finales de este año 2026.

El proyecto de infraestructura contempla la perforación, equipamiento y energización de un pozo, así como la construcción de un tanque de almacenamiento para la distribución del recurso.

Asimismo, los trabajos incluyen la instalación de 23 kilómetros de tuberías y la habilitación de 470 conexiones domiciliares, obras que una vez concluidas restituirán el derecho al agua potable a unos 2,600 pobladores de esta comunidad.