ENACAL avanza 85% en agua potable para 300 familias de El Barro

El Gobierno Sandinista, a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en alianza con la alcaldía y las familias protagonistas, registra un 85% de avance en las obras del nuevo sistema de agua potable en la comunidad El Barro, en San Nicolás, Estelí.

Avanza 85% construcción del nuevo sistema de agua potable en Comunidad San Nicolás

El proyecto contempla la construcción, energización y equipamiento de un pozo, así como la edificación de un tanque de almacenamiento de agua, obras civiles anexas y la instalación de 7.2 kilómetros de tuberías de distribución junto a 50 conexiones domiciliares.

De acuerdo con las proyecciones institucionales, la entrega de esta obra se realizará a finales de este año, restituyendo el derecho humano al acceso de agua potable a unos 300 protagonistas de esta comunidad rural.